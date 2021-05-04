В Троицком районе Алтайского края выбрали нового главу

Члены Совета депутатов Троицкого района 30 апреля избрали нового главу. Им стал Игорь Краснов, который сейчас работает начальником межрайонного управления Пенсионного фонда.
Как сообщает местная газета "На земле троицкой", на пост также претендовали Виктор Лаговской и Сергей Малых. Двух других кандидатов, Олега Чигирева и Артема Жукова, к процедуре не допустили, поскольку "есть основания, препятствующие получению ими допуска к гостайне", отметил начальник краевого департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.
В итоге главу избрали в первом туре голосования. За Игоря Краснова проголосовало 11 депутатов, за Сергея Малых – шесть.
Добавим, что выборы нового главы Троицкого района срывались трижды. Последним его председателем был Андрей Овсянников. В октябре 2020 года он перешёл на пост руководителя Октябрьского района Барнаула, а вскоре ушёл с этой должности по собственному желанию и стал фигурантом уголовного дела.
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