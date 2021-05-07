В Барнауле выступит рок-группа "Чёрный кофе" с юбилейной программой "40+2"

Группа "Чёрный кофе" в рамках юбилейного тура выступит в Барнауле 13 мая 2021 года. Концерт пройдёт при информационной поддержке "Наше Радио Барнаул". В эфире радиостанции также будет розыгрыш билетов. Слушать "Наше Радио Барнаул" можно на волне 106.4 FM, а также на сайте fmprod.ru.
Основатель и бессменный лидер коллектива Дмитрий Варшавский исполнит хиты, на которых выросло не одно поколение любителей русского рока. Впервые появившись на сцене в начале восьмидесятых годов, "Чёрный кофе" сумел завоевать сердца зрителей и до сих пор остаётся одним из самых популярных исполнителей в своём жанре.
Первый концерт группы прошёл весной 1984 года в клубе "Искра", где Дмитрий Варшавский руководил вокально-инструментальным ансамблем. В клубе решили провести рок-концерт и попросили Дмитрия выступить на нём. Музыкант согласился, и после успешного выхода решил записать свои песни. Итогом упорной работы стал первый магнитоальбом, который был записан вместе с бас-гитаристом Юрием Мощеновым и барабанщиком Андреем Шатуновским.
Комментарии
Им можно, ковид отпугивается рок музыкой
это коммунистам нельзя, от призрака коммунизма ковид усиливается