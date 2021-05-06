Свыше восьми тысяч саженцев высадили в Бийске в рамках акции "Сад памяти"

В Бийске прошла международная патриотическая акция "Сад памяти". Её участниками стали свыше 200 человек.
По словам заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова, всего в Алтайском крае на площади порядка 250 гектаров будет высажено 530 тыс. саженцев различных пород. По предварительным данным, в акции примут участие свыше двух тысяч человек.
В Бийске высадили более восьми тысяч саженцев.
"Эти деревья будут напоминать нам о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны. Каждый желающий гражданин может присоединиться к акции через посадки фамильных деревьев на собственных приусадебных или дачных участках", – отметил зампред правительства края Александр Лукьянов.
В России акция "Сад памяти" проводится по поручению президента России в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
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