Пресс-секретарь ответил на вопрос о странном выступлении главы Алтая

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов прокомментировал видеозапись, где руководитель региона выступает на открытии арт-объекта в честь 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства.
"Считаю не совсем корректным обсуждение манеры речи руководителя субъекта, но вообще не секрет, что глава практически всегда говорит достаточно спокойно и размеренно, — пояснил Максимов. — К этому, наверное, можно прибавить плотный ежедневный график, в том числе работу над подготовкой отчета о деятельности правительства, который ранее большинством голосов приняли депутаты Республики Алтай, а также обострение паводковой ситуации".
По его словам, правительство региона работает в штатном режиме и оперативно принимает решения. В частности, организованы выезды комиссий по оценке ущерба от паводка и развертывание пунктов временного размещения граждан.
"Если график позволяет, глава занимается спортом, это также общеизвестный факт, — отметил пресс-секретарь Хорохордина. — В остальном – мы не комментируем слухи и интерпретации, и призываем к этому всех".
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое 2 мая. На нем запечатлели момент, где руководитель региона поздравляет собравшихся с открытием арт-объекта, но речь его сбивчива и местами заторможена, а отдельные слова в ней и вовсе сложно разобрать.
Некоторых жителей Алтая это обеспокоило. Так, глава духовного центра тюрков "Кин Алтай" Акай Кине сравнил его выступление с "поздним Брежневым" и выразил "глубокое возмущение неподобающим поведением" главы региона.
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