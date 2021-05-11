Стеллу Штань отпустили домой из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения экс-представителю губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелле Штань.
Вышестоящая инстанция изменила решение Октябрьского райсуда в Барнауле об аресте, отправив чиновницу под домашний арест, сообщает "Толк".
Напомним, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby вместе со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.
Октябрьский районный суд Барнаула отправил Штань под арест на два месяца. Членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено, а губернатор Виктор Томенко снял Штань с должности.
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