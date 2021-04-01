Стеллу Штань и Николая Бушкова исключили из "Единой России"

Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллу Штань и депутата регионального парламента Николая Бушкова исключили из партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба единороссов.
"О том, что представитель губернатора и правительства Алтайского края в краевом Законодательном Собрании задержана сотрудниками правоохранительных органов, мы узнали накануне, – уточнил секретарь реготделения партии Александр Романенко. – В соответствии с уставом партии, членство Стеллы Ивановны Штань будет приостановлено решением президиума регионального политсовета".
По его словам, аналогичная мера применена и к депутату краевого Законодательного Собрания Николаю Бушкову.
Напомним, Штань задержали в среду, 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору.
Бушкова обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Комментарии
"Истину говорю, не успеет и петух пропеть сегодня, как вы дважды отречетесь от своих товарищей по партии" (С) Новое прочтение библии, алтайский вариант.
Странно, что жена банкрота Мудрика так шикарно живет, прям странно всё... зарплаты у чиновников невеликие (официальные)странно... Странно, что Стеллу решились наказать и придать это огласке. Удивлению моему нет предела. Вроде все там свои..в одной связке, чем Стелла крайняя то.....У меня на руках( так же в арбитражном суде Алтайского края , в МВД , в Росреестре, в антимонопольном комитете, в прокуратуре)доказательства как бюджетные деньги обналичили пропустив их через расчетный счет посторонней фирмы, которой в процедуре банкротства арбитражный управляющий Гюнтер А.Н. управляла.И всем вышеперечисленным органам всё равно-замылили все мои жалобы. Пользуясь случаем придам огласке (в очередной раз): Краевой бюджет в 2017 г. по Госконтракту номер 2222415650517000007 от 14.04.2017 г. направил 478 000 руб. в КГБУ ТурЦентрАлт.края. 03.05.2017г. указанные средства из КГУБ перечислены на счет ООО Ксения (исполнитель заказа). Все данные находятся в публичных источниках -на сайте Единая информационная система в сфере закупок. ООО Ксения , в свою очередь, якобы ошибочно, 27.06.2017 г. эти средства в размере 470 000 руб.направляет в некую фирму -банкрот (процедурой управляет АУ Гюнтер А.Н. , а бухгалтером в процедуре числится подруга управляющей(учредитель и директор ООО Ксения)). Средства краевого бюджета перекочевали в карман Гюнтер А.Н. (так документально числится). То есть новая схема обналички.При этом ООО Ксения делает вид, что деньги "упустила" из-за ошибочного платежа, претензий к Гюнтер А.Н. не имеет, сотрудничают до сих пор. Средства до сих пор числятся в "кармане" у постороннего человека:АУ Гюнтер А.Н. При ушедших на сторону бюджетных средствах ООО Ксения исполняет Госконтракт, как бы за свой счет.На сайте указано:заказ исполнен, есть акт. Вот и странно получается: всем миром собираем больным детям средства, при этом 470 000 руб. бюджет отправил в никуда , а исполнителю заказа деньги то и не нужны были...ООО Ксения подарок краю сделала.Странно ...
Сколько веревочке не виться... Сколько можно было "двигать" Штань во все властные органы, создавать специально под нее должность (смешную "трудоустройство студентов"-кого ,куда и сколько она трудоустроила?) в АГУ. А потом и Томенко ее подсунуть, ну или оплату за нее! Может всё-таки больше она не будет светиться и "красоваться" на кранах?
А вот из одного её интервью "Как бывшие коллеги отнеслись к вашему назначению? В том числе и те, которые два года назад не поддержали вас на праймериз?
– Знаете, это философский вопрос. На протяжении своей жизни я не раз попадала в очень сложные для себя ситуации. И это меня закалило. Мне очень нравятся два выражения, которые помогают спокойно относиться к ударам судьбы: когда Бог закрывает дверь, он открывает форточку. Все в жизни не случайно."
Вот это точно-всё в жизни не случайно!!! Форточка в сизо есть?
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