Стеллу Штань и Николая Бушкова исключили из "Единой России"

Представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллу Штань и депутата регионального парламента Николая Бушкова исключили из партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба единороссов.

"О том, что представитель губернатора и правительства Алтайского края в краевом Законодательном Собрании задержана сотрудниками правоохранительных органов, мы узнали накануне, – уточнил секретарь реготделения партии Александр Романенко. – В соответствии с уставом партии, членство Стеллы Ивановны Штань будет приостановлено решением президиума регионального политсовета".

По его словам, аналогичная мера применена и к депутату краевого Законодательного Собрания Николаю Бушкову.

Напомним, Штань задержали в среду, 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору.

Бушкова обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения.