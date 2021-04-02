Представителя губернатора в АКЗС Стеллу Штань отправили под арест

Представителю губернатора Алтайского края в АКЗС Стелле Штань назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновницу подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц в сговоре в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. Стоимость недвижимости в них была существенно завышена.
В результате мошенничества обвиняемые незаконно получили 14 млн рублей, которые выделили в качестве субсидии. Директору частного детсада предъявили обвинение ещё в марте.
Напомним, что о задержании чиновницы стало известно 1 апреля. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим членство чиновницы в партии "Единая Россия" приостановлено.
Комментарии
Ура! Но это только верхушка айсберга. Копните ее деятельность с 90-х.
Сколько общая стоимость объекта?
Теперь или сдавать всех начнет или беременеть...
второе безопаснее
2.04.2021 17:22
AntonTM
Может и безопаснее, но возраст, возраст...
2.04.2021 17:02
- гость -
Время ушло, надо было раньше.
На сколько помню ещё ни одну бабушку в подобной ситуации возраст не остановил
2.04.2021 17:50
AntonTM
Например?
Хозяйка Изумрудной страны в подобные игры играла.