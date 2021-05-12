Школьник на мопеде пострадал в ДТП в Барнауле

С января по апрель 2021 года в Барнауле произошло 39 ДТП, в которых пострадал 41 несовершеннолетний, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. По собственной неосторожности травмы получили девять несовершеннолетних.
"Одной из острых проблем остаётся недостаточный уровень готовности детей к участию в дорожном движении, в девяти случаях дети получили травмы, нарушив Правила дорожного движения, – уточнили в Госавтоинспекции. – Особенную обеспокоенность вызывают юные водители".
В мае пострадали уже семь человек, из них двое управляли мопедами. Так, 2 мая 13-летняя девочка не справилась с управлением мопедом "Альфа RF11" и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Её госпитализировали с травмами.
7 мая на улице Шумакова 14-летний водитель мопеда Racer на перекрёстке не уступил дорогу двигавшейся по главной дороге иномарке. В результате столкновения школьник получил телесные повреждения. Потребовалась госпитализация.
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