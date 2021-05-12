В Барнауле возникла крупная пробка из-за поломки светофора

Крупная пробка собралась вечером 12 мая на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки".
По словам очевидцев, виной тому неработающий светофор.
"Светофор не работает. Жесть собралась с обеих сторон", – рассказал местный житель.
В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 18:05, на 6 баллов из 10 возможных (движение затруднено). Что соответствует средним значениям на это же время по средам.
Также в числе наиболее загруженных дорог – проспекты Ленина и Красноармейский, шоссе Ленточный Бор и Павловский тракт.
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