Голикова прокомментировала локдаун из-за коронавируса в России осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова исключила возможность введения локдауна из-за пандемии коронавируса в России осенью. При этом, в отдельных регионах ситуация пока требует внимания.
"Какой локдаун, вы о чем?", – цитирует РИА Новости ответ премьера на вопрос журналистов.
Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Выступая с отчётом в Госдуме, он также отметил, что властям удалось не вводить жёстких мер во время всплеска коронавируса прошлой осенью и этой весной. Этот же год, по словам Мишустина, должен стать переломным в борьбе с COVID-19.
Комментарии