13 мая в микрорайоне Затон состоялось совещание по вопросам паводковой ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Как отметил начальник МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула" Владимир Драчёв, сейчас паводковая ситуация на территории Барнаула остаётся стабильной.
По состоянию на утро 13 мая, уровень воды в реке Обь составляет 511 сантиметров. При уровне 590 сантиметров с Затоном прекращается дорожное сообщение. А при достижении отметки 625 см могут оказаться подтоплены 19 жилых домов и 598 приусадебных участков.
Драчёв отметил, что в случае подъёма уровня воды до 550 см предусмотрена эвакуация маломобильных жителей микрорайона.
"Будут подготовлены четыре пункта временного размещения на 460 мест. Также будет возведена водоналивная дамба на улице Лоцманской. Будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований. Для мониторинга паводковой обстановки развернут дополнительный гидрологический пост", – сообщает пресс-служба мэрии.
Вячеслав Франк поручил администрации района провести повторный обход для информирования жителей района.
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совещание на лодках провели?