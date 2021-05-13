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Замдиректора и прораб строительной компании ответят за гибель рабочего в Барнауле

, ИА "Амител"
В декабре прошлого года на голову мужчины упал кирпич с десятого этажа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле будут судить замдиректора и прораба строительной компании, которых обвиняют в нарушении правил безопасности и гибели рабочего из-за этого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, организация по договору подряда выполняла работы в строящемся многоквартирном доме. За безопасность на производстве отвечал заместитель генерального директора и прораб подрядной организации.

"В нарушение инструкций и правил безопасности при ведении работ на высоте, ответственные лица не обеспечили ограждения опасной зоны внизу строящегося дома. В результате в начале декабря 2020 года с высоты 10 этажа на проходившего внизу работника упал кирпич весом около 6 килограммов, причинив ему черепно-мозговую травму", – говорится в сообщении.

В результате мужчина скончался на месте происшествия. При этом обвиняемые свою вину в случившемся не признали. На автомобиль замдиректора, стоимость которого более 1 млн рублей, наложили арест. Материалы уголовного дела передали в суд на рассмотрение.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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