Еще на четырех улицах Барнаула начался ремонт дорог по нацпроекту БКАД

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Еще четыре улицы начали ремонтировать в рамках "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле. Всего по нацпроекту в городе ведутся работы на девяти участках.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в микрорайоне Авиатор на улицах Кедровой и Дружбы разрабатывают грунт под тротуар, устанавливают бордюрный камень. Жители неоднократно обращались по вопросу обустройства и теперь тут отремонтируют сразу 10 участок.в
Также работы ведутся на улице Горнолыжной – перед ремонтом старое дорожное покрытие снимают, поверхность готовят к новому покрытию. Также дорожники готовят на участке грунт для обустройства тротуаров. Также фрезеровка ведется на улице Кулагина, а на улице Парфенова уже завершаются работы.
Продолжается ремонт Змеиногорского тракта. В этом году подрядчик отремонтирует участок от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной. Рабочие устанавливают бордюры и поребрики, а в ночь велось устройство выравнивающего слоя покрытия.
Также по нацпроекту продолжаются реконструкции мостов через Власиху по улице Мамонтова и через реку Барнаулку по улице Челюскинцев, идет и строительство дороги по проезду Северному Власихинскому.
Комментарии
На Змеиногорском в выходные пробка была почти от Спартака до 7-этажки. Что характерно, трамваи при этом шли по горе почти пустые. Умом Россию не понять.