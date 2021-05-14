Продюсер Максим Фадеев призвал вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе

Российский продюсер Максим Фадеев призвал ввести смертную казнь из-за массового убийства в Казани. По его словам, только такая мера научит людей отвечать за свои поступки.
"Я ненавижу мир, в котором убивают детей, особенно, если это делают дети! Всем сердцем чувствую весь ужас этой трагедии. Когда это всё закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот", – написал Фадеев в своём Instagram.
Отдельно продюсер выступил за то, чтобы уголовная ответственность за тяжкие преступления наступала с 13 лет.
Также Фадеев высказался об Ильназе Галявиеве, назвав его "ублюдком" и "животным". Он подчеркнул, что стрелка нужно "провезти в клетке по городам России", а затем "показательно расстрелять в эфире федерального канала". Такие меры напугают тех, кто захочет повторить его действия.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.
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