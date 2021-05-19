В Барнауле сделают бесплатной парковку у вокзала для гостей Кубка мира

Болельщики II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ смогут оставить автомобиль на парковке у автовокзала и не платить за это. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, следует предъявить билет на соревнования, можно даже в электронной форме.

Отметим, что площадка для парковки на привокзальной площади может принять одновременно до 160 автомобилей.

Напомним, вход на соревнования Кубка мира по гребле в Барнауле организуют по заранее приобретённым билетам, по которым зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала.

От Речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 07:30 до 20 часов. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно.

Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, а также в офлайн-кассах на Речном вокзале и в пяти торговых центрах Барнаула ("Бум", "Весна", "Европа", "Пионер" и "Лента" на улице Власихинской). Стоимость составит от 100 до 200 рублей в зависимости от места.

Напомним, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт с 20 по 23 мая в Барнауле. На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей.