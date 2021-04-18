Билеты на Кубок мира в Барнауле по гребле. Где купить и сколько стоят?

Сколько всего билетов поступило в продажу? На всех хватит?

Планируется, что на каждый из четырёх дней барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ будет продано по две тысячи билетов на зрительскую трибуну и 4750 билетов на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места). То есть максимальная загрузка составит 6750 болельщиков в сутки.

Пока большая часть билетов ещё не распродана, но ближе к соревнованиям зрительский интерес возрастёт.