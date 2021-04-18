Билеты на Кубок мира в Барнауле по гребле. Где купить и сколько стоят?

Через месяц Барнаул впервые в истории примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования, которые станут ещё и квалификацией на Олимпиаду в Токио, пройдут с 20 по 23 мая. Билеты уже поступили в продажу. Рассказываем, как их можно купить, сколько будет стоить посмотреть "живьём" на элиту мирового спорта и в какой день лучше всего отправиться на греблю.
Билеты продают двух категорий: на трибуну (за 200 рублей) и на набережную гребного канала в зрительскую зону – 100 рублей. За эти деньги можно будет увидеть все заезды в рамках одного дня. Чтобы посмотреть соревнования на следующие сутки, придётся покупать отдельный билет. Программа будет насыщенной – каждый день включает в себя по несколько десятков заездов. Кроме того, зрителей ждут обязательные церемонии награждения победителя и призёров.
Планируется, что на каждый из четырёх дней барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ будет продано по две тысячи билетов на зрительскую трибуну и 4750 билетов на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места). То есть максимальная загрузка составит 6750 болельщиков в сутки.
Пока большая часть билетов ещё не распродана, но ближе к соревнованиям зрительский интерес возрастёт.
Сложно сказать. Больше всего финальных заездов по традиции выпадает на выходные, 22 и 23 мая. Но будет что посмотреть и в другие дни. Например, 20 мая пройдут предварительные заезды и полуфиналы, в том числе и олимпийский отбор. На 21 мая запланированы финалы на дистанции 200 метров у женщин на байдарках и каноэ и т. д. Здесь всё зависит от личных вкусов и предпочтений.
Комментарии
Барнаулу только гребли не хватает, остальное все здорово
Эпидемии ситуация позволит. Как с днем города получится, а потом всем вместе причитать будут, что вирус во всем виноват. Зато пиар на всю страну из погибающего города