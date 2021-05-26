Красота, здоровье и комфорт: что такое медицинский педикюр и кому он нужен

Ухоженные, аккуратные ногти – это не только красота, но и здоровье, гигиена и комфорт. Высокие каблуки, синтетические носки и неудобная обувь – всё это отражается на состоянии ступней и ногтевой пластины. Поэтому иногда для безупречного педикюра могут потребоваться медицинские процедуры. Например, если у вас есть проблема вросшего ногтя, гиперкератоза или грибка.

Помочь здесь сможет только специалист. Домашние процедуры могут быть не просто неэффективны, но и небезопасны. Лучше обратиться к квалифицированному врачу-подологу, имеющему медицинское образование и соответствующую сертификацию. Благодаря современной технике и препаратам он сможет помочь вам безболезненно и абсолютно безопасно.

В Барнауле эффекта красивых и здоровых ногтей помогут добиться в центре внешности и косметологии "Эксклюзив". Здесь к услугам клиентов – эстетический и медицинский педикюр. Специалисты центра эффективно решат проблемы, которые доставляют массу неудобств.

Врастание ногтей

Вросший ноготь доставляет немало боли и дискомфорта, а справиться с этой проблемой путём хирургического вмешательства не всегда удаётся с первого раза. Современная методика безоперационного лечения вросшего ногтя – это успешная и почти не имеющая побочных эффектов коррекция специальными инструментами: скобами, пружинками, упругими пластиковыми и металлическими пластинками.

Гиперкератоз, мозоли, натоптыши

Если у вас гиперкератоз стоп, не отчаивайтесь – достаточно несколько раз обработать кожу керамическими насадками, как она снова станет гладкой, ровной, приятной на вид и ощупь. Также стойкие результаты даёт кератолический педикюр. При гиперкератозе необходимо регулярно посещать специалиста по медицинскому педикюру раз в 1-1,5 месяца.

Неглубокие стержневые мозоли также можно удалить с помощью этой манипуляции. После проведения местной анестезии и обеззараживания специалист с помощью фрез различных размеров высверливает мозоль с корнем. В образовавшуюся ямку закапывается противовирусный препарат и накладывается асептическая повязка. Чтобы полностью избавиться от мозоли, нужно пройти курс из 3-6 сеансов.

Натоптыши – это локальное утолщение рогового слоя эпидермиса, вызванное неудобной обувью или длительной и частой ходьбой. Устранить это неудобство можно с помощью размягчающих средств, а при необходимости – высверливанием фрезой стержневой мозоли и обычной шлифовкой.

Грибковое поражение стопы и ногтевой пластины

Медицинский педикюр при грибке стопы или ногтевых пластин нужно выполнять в условиях, максимально приближенных к стерильной операционной. Это необходимо для предотвращения заражения здоровых тканей. В процессе используются средства, содержащие высокие концентрации противогрибковых препаратов. После педикюра все одноразовые насадки утилизируют, а стационарную аппаратуру дезинфицируют.

Протезирование ногтей

Прибегать к процедуре протезирования ногтей приходится, если у вас:

травма, которая полностью или частично нарушает рост и развитие ногтя;

травма ногтя с частичной или полной потерей ногтя;

грибок, который может привести к разрушению ногтя;

расслоение ногтей;

врождённые анатомические дефекты ногтей – например, ложкообразный ноготь;

врастание ногтей;

последствия операций на ногтях;

расщепление ногтя.

В Центре внешности и косметологии "Эксклюзив" действует бонусная программа. С каждого посещения вы будете получать баллы (1 балл – 1 рубль), которые можно будет тратить на следующие услуги. Записываться на процедуры можно круглосуточно: работает онлайн-запись.

Лицензия № ЛО-22-01-005252 от 15.02.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Алтайского края

Центр внешности и косметологии "Эксклюзив"

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 194

Алейск, пер. Ульяновский, 86 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста