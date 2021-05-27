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Алтайские власти задумались о замене Яровской ТЭЦ газовыми котельными

, ИА "Амител"
Ещё одним вариантом назвали строительство новой крупной теплоэлектростанции
Очередная авария на Яровской ТЭЦ / Фото: скриншот из видео

Очередная авария на Яровской ТЭЦ / Фото: скриншот из видео

Проблемную Яровскую ТЭЦ в очередной раз обсуждали в правительстве Алтайского края. Власти рассматривают варианты замены убыточного объекта, который требует ежегодных финансовых вливаний, но не может обеспечить стабильное и надёжное отопление домов горожан.

Министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка доложил, что в 2020 году на ремонт объекта из регионального бюджета направили 40 млн рублей, в 2021 году выделят примерно столько же. Общая же сумма вложений составила 285 млн рублей, но, несмотря на это, ТЭЦ не соответствует требованиям безопасности.

В частности, она уже несколько лет не может получить паспорт безопасности к отопительному сезону из-за большого количества нарушений, выявленных сибирским управлением Ростехнадзора. В связи с этим с ноября 2019 года в городе действует режим ЧС.

По словам Химочки, маловероятно, что удастся получить соответствующий документ и в этом году, так как для этого требуется "реально больше средств".

Губернатор Алтайского края дал понять, что такое положение дел его не устраивает, и предложил рассмотреть альтернативные варианты: строительство нескольких газовых котельных либо новой станции.

С ним согласился и спикер АКЗС Александр Романенко. По его словам, на создание четырёх котельных в Яровом нужен 1 млрд рублей. В противном случае старая ТЭЦ продолжит работать в убыток и вытягивать деньги из краевого бюджета.

Напомним, что следственные органы СКР по Алтайскому краю инициировали проверку по факту халатности должностных лиц после аварии на теплоэлектроцентрали в городе Яровом.

11 февраля жителей Ярового предупредили о понижении температуры в теплосети из-за остановки двух котлов на единственной городской ТЭЦ. Тогда из-за неполадок временно остановили котлы № 9 и № 10, а в работе остался только котёл № 7.

Как тогда объяснил директор МУП "ЯТЭК" Александр Хмырев, котёл № 10 вышел из строя, после чего ему на смену попытались запустить резервный котёл № 9, но произошла разгерметизация его барабана. В тот же день аварийные бригады завершили ремонтные работы после внеплановой остановки котлов.

Это далеко не единственная авария на Яровской ТЭЦ в минувшую зиму. Так, котёл № 9 в очередной раз в этом году пришлось останавливать 19 февраля. До этого два котла вышли из строя  8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, на другом – теплотехническая. Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети, которая запала при запуске уже исправного оборудования, ремонт завершили лишь утром 12 января.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.05.2021 11:31
АБОРИГЕН

Вариант с газовыми котельными более разумен.

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