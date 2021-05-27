В Барнауле сбили женщину на пешеходном переходе

В Барнауле женщина попала под колёса автомобиля, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской ГИБДД.
ДТП произошло 27 мая в 11:08 на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Установлено, что 37-летний водитель Nissan X-Trail наехал на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила телесные травмы. Сейчас ей оказали медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации.
Напомним, 25 мая в Барнауле автомобилист сбил девятилетнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате наезда ребёнка отбросило от капота на несколько метров. При этом она смогла самостоятельно встать на ноги.
Комментарии
Ну вот, и опять на пешеходном переходе.
Американский Сан-Франциско, штат Калифорния, сделал несколько перегруженных транспортом дорог пешеходными в угоду жителям.
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Везде искусственные неровности на переходах. Не нравится, на трамвай.
27.05.2021 13:25
АБОРИГЕН
Нерегулируемом. По нему можно идти, смотря по сторонам, а можно внезапно на него выскочить перед набравшим скорость автомобилем.
27.05.2021 13:41
- гость -
А можно сделать переход который заставляет снижать скорость автомобиля. Кто является источником повышенной опасности на дороге?
27.05.2021 13:46
АБОРИГЕН
Кто является источником повышенной опасности на дороге?
Автомобиль.
А кто должен об этом думать в первую очередь? Правильно, пешеход.
Кто является источником повышенной опасности на дороге?
олень/баран/курица/кукушка. и не важно за рулем это создание находится или на своих двоих передвигается.
и кустов там нет.
кусты не виноваты!!!
(о вчерашней сбитой девочке, выскочившей из кустов у дороги)
27.05.2021 13:41
- гость -
Нерегулируемом. По нему можно идти, смотря по сторонам, а можно внезапно на него выскочить перед набравшим скорость автомобилем.
На сколько надо быть не способным соображать, чтобы начать набирать скорость перед ПП который достаточно не просматривается и может кто-то внезапно выскочить? С такими умственными способностями допуска к управлению автомобилем быть не должно в принципе!
27.05.2021 13:46
АБОРИГЕН
Ну так там и так установлена камера с ограничением 50 км/час.
Может все же пешеходам надо наконец то понять, что они тоже участники движения и у них тоже есть обязанность. Часто вижу, как молодежь прется через дорогу уткнувшись в телефоны и плевать им на все вокруг!
Ну так там и так установлена камера с ограничением 50 км/час.
50+19=69 км/ч - ну это если без искуственной неровности )))
Уберите знаки "Пешеходный переход" раз они не обязательны к исполнению.
27.05.2021 13:50
- гость -
Нет не правильно. Пешеход вообще может не понимать где он находится и быть в состоянии полной пространственной дезориентации. Он может быть старым, больным глухим, слепым, слабоумным и при всём при этом он должен иметь право безопасно перемещаться по городу. Если ты с этим не согласен, то ты просто нацист.
27.05.2021 14:07
- гость -
Ну камера и что? Она что за водителя на педаль тормоза надавит? А если он клал с прибором на эту камеру и что тогда? Просто надо уже давно понять, что со 100% вероятностью водителя заставит снизить скорость только давно зарекомендовавшие себя средства ПРИНУДИТЕЛЬНОГО порядка. Искусственные неровности, заужение проезжей части в зоне пешехода, искривление и проч. А ещё нужно понять, пешеход может быть старым, глухим, слепым, неадекватным, т.е. надо отвязаться от него и принять таким, какой он есть.