В Барнауле сбили женщину на пешеходном переходе

В Барнауле женщина попала под колёса автомобиля, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городской ГИБДД.

ДТП произошло 27 мая в 11:08 на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Установлено, что 37-летний водитель Nissan X-Trail наехал на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила телесные травмы. Сейчас ей оказали медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации.

Напомним, 25 мая в Барнауле автомобилист сбил девятилетнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате наезда ребёнка отбросило от капота на несколько метров. При этом она смогла самостоятельно встать на ноги.