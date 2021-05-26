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В Барнауле автомобиль сбил выскочившую из кустов девятилетнюю девочку

, ИА "Амител"
Инцидент произошёл на улице Сухэ-Батора

В Барнауле иномарка сбила девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть, сообщили amic.ru в городском отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России.

Авария произошла 25 мая в 16:25 на улице Сухэ-Батора. 60-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в районе дома № 8, наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате наезда девочку отбросило от капота на несколько метров. При этом она смогла самостоятельно встать на ноги. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в травмпункте. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, 18 мая в Барнауле водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка. ДТП произошло в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова возле торгового центра "Бум".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.05.2021 15:05
- гость -

Приведите в порядок данный ПП - вырубите ВСЕ кусты! каждые полгода там сбивают.

26.05.2021 15:06
- гость -

та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.

Точку надо ставить после слова "дорогу". Там нет перехода!

26.05.2021 15:10
- гость -

Точку надо ставить после слова "дорогу". Там нет перехода!

ээээ а куда он делся? ну и ради справедливости видос то глянь

26.05.2021 15:12
- гость -

Госпитализация не потребовалась
сомнительно, такой удар, ского вылезет побочка

26.05.2021 15:25
АБОРИГЕН

26.05.2021 15:05
- гость -
Чтобы привести его в порядок, не надо ничего вырубать. Просто надо сделать так чтобы двуногий не смог "внезапно выскочить", а четырёхколёсный снижал скорость в принудительном порядке. Если даже одно из двух сработает, то дтп уже можно будет избежать.
Одна не знает ещё как себя вести, другой уже старый и с реакцией проблема. А тут ещё и переход в стиле "Создан убивать". Всё сошлось! Надеюсь никому пояснять не нужно, что вскукареки про знания ПДД и плохих водителей тут лишние.

26.05.2021 15:37
- гость -

Обустройство пешеходных переходов по ГОСТу. ... Согласно ГОСТу Р 52289-2004: Не допускается размещение рекламных плакатов, зеленых насаждений и других приспособлений, которые препятствуют обзору дорожного знака или светофора.

26.05.2021 15:37
- гость -

Развкукарекался старпер.

26.05.2021 15:38
- гость -

Правильно, всех пешеходов стреножить а всем автомобилистам сахар в бак насыпать.
Что у тебя в твоей тугодумке?

26.05.2021 15:38
Бапппка

Одна не знает ещё как себя вести,

В 9 лет не знает, как вести себя на дороге? А родители не научили? Раньше, когда в городах жили коренные горожане, с молоком матери, что назывется, впитывали, как вести себя на дороге, хотя транспорта было в сотни раз меньше! КОШКИ И СОБАКИ городские знают, как дорогу переходить! А понаехавшая деревня и её отпрывски - не понимают. Да, и не знают... Больше микрорайонов для них стройте!

26.05.2021 15:41
АБОРИГЕН

По видосу, классика жанра. Переход без средств успокоения трафика, всё как мы любим. Конечно он собьёт! Ему 60 лет, прямая ровная дорога! Знаки?! Пффф, о чём вы вообще!!! Запомните раз и на всегда, останавливают не знаки, а искусственные неровности!

26.05.2021 15:43
- гость -

26.05.2021 15:25
АБОРИГЕН
Что Вы все о лежачих полицейских...
Хотите научу проезжать эти неровности на скорости? Правильная работа руля и педалей и все отлично! Два раза уже чуть не попадал в аварии из-за этих неровностей.
Некоторые выезжают с второстипенки, надеются на неровность и что я буду красться через нее и прут подставляя бок.
В данном видео четко видно плохое состояние пешеходного перехода и наплевательское отношение родителей на своего ребенка! В таком возрасте ребенок не умет переходить дорогу...

26.05.2021 15:43
гiсть

он там ехал на абсолютном минимальной скорости. очень повезло ребенку

26.05.2021 15:43
гiсть

* на абсолютно

26.05.2021 15:44
Саня

Прочитал заголовок и сразу подумал про этот пешеходник на сухэ-батора и про кусты так и оказалось.

26.05.2021 15:44
- гость -

конечно чисто по человечески малолетнюю дуреху жалко, но теперь она точно знает как переходить дорогу.

26.05.2021 15:44
- гость -

А никого не настораживает, что переход не соответствует нормативам? Где разметка?
В данной ситуации отвечать за ДТП должны и дорожные службы города!

26.05.2021 15:46
- гость -

Раз родители не занимаются воспитанием ребенка, значит у них еще есть, ну или сделают другую.

26.05.2021 15:47
- гость -

В данной ситуации отвечать за ДТП должны и дорожные службы города!

нууу.... очень сомнительно

26.05.2021 15:50
- гость -


26.05.2021 15:47
- гость -
Естественно, что не будут отвечать, а жаль. Если парочку чиновников привлечь за разгильдяйство, порядка было бы больше!

26.05.2021 15:51
Бапппка

Раз родители не занимаются воспитанием ребенка, значит у них еще есть

А то, что из окон многоэтажек этих дети каждое лето выпадают, и совсем маленькие в том числе?!!!! Всё, как есть, налицо: переезд в город ничего не меняет в сознании! Вон сразу двое пацанят в деревне на плоту утонули. А онижматери и тут ведут себя, как заложено поколениями... Бог дал - бог взял... новые народятся. Так и есть!

26.05.2021 15:52
АБОРИГЕН

26.05.2021 15:43
- гость -
Это потому что ты желторотый щегол на папиной машине. Научит он. Жизнь она знаешь ли мудрая, она и тебя научит, как "углы срезать" не надо. Лежащий полицейский это не единственное средство против тех у кого шило в заднице.

26.05.2021 15:55
Гость

Сделайте стоп-кадр видео, посмотрите - девочка выскакивает из-за кустов в позе селфи, в одной руке телефон, другая рука поднята вверх. Это игра такая "Беги или умри". Здесь все намного опаснее, чем просто кусты! Надеюсь девочку найдут, накажут и проведут беседу!

26.05.2021 15:55
гiсть

разметка тут не так важна. из-за кустов в принципе не видно ребенка. взрослый выше кустов, ему спрятаться не так просто. но если бегом, то тоже можно успеть незаметно выбежать

26.05.2021 15:57
гiсть

в одной руке телефон, другая рука поднята вверх. Это игра такая "Беги или умри"
---
хе, точно!

26.05.2021 16:00
- гость -

Там сбивают и детей и взрослых, вечно высовываешься на половину как жираф что бы оценить обстановку.

26.05.2021 16:01
- гость -

О. диванные эксперты узрели игру. нуну

26.05.2021 16:07
- гость -

Девочке даже маска не помогла!

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