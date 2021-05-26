В Барнауле автомобиль сбил выскочившую из кустов девятилетнюю девочку

В Барнауле иномарка сбила девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть, сообщили amic.ru в городском отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России.

Авария произошла 25 мая в 16:25 на улице Сухэ-Батора. 60-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в районе дома № 8, наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате наезда девочку отбросило от капота на несколько метров. При этом она смогла самостоятельно встать на ноги. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в травмпункте. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, 18 мая в Барнауле водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка. ДТП произошло в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова возле торгового центра "Бум".