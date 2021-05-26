В Барнауле автомобиль сбил выскочившую из кустов девятилетнюю девочку

В Барнауле иномарка сбила девятилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть, сообщили amic.ru в городском отделении пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России.
Авария произошла 25 мая в 16:25 на улице Сухэ-Батора. 60-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в районе дома № 8, наехал на несовершеннолетнюю, когда та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате наезда девочку отбросило от капота на несколько метров. При этом она смогла самостоятельно встать на ноги. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в травмпункте. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, 18 мая в Барнауле водитель легкового автомобиля наехал на ребёнка. ДТП произошло в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова возле торгового центра "Бум".
Комментарии
Приведите в порядок данный ПП - вырубите ВСЕ кусты! каждые полгода там сбивают.
та внезапно выскочила из кустов, чтобы перебежать дорогу по нерегулируемому переходу.
Точку надо ставить после слова "дорогу". Там нет перехода!
Точку надо ставить после слова "дорогу". Там нет перехода!
ээээ а куда он делся? ну и ради справедливости видос то глянь
Госпитализация не потребовалась
сомнительно, такой удар, ского вылезет побочка
26.05.2021 15:05
- гость -
Чтобы привести его в порядок, не надо ничего вырубать. Просто надо сделать так чтобы двуногий не смог "внезапно выскочить", а четырёхколёсный снижал скорость в принудительном порядке. Если даже одно из двух сработает, то дтп уже можно будет избежать.
Одна не знает ещё как себя вести, другой уже старый и с реакцией проблема. А тут ещё и переход в стиле "Создан убивать". Всё сошлось! Надеюсь никому пояснять не нужно, что вскукареки про знания ПДД и плохих водителей тут лишние.
Обустройство пешеходных переходов по ГОСТу. ... Согласно ГОСТу Р 52289-2004: Не допускается размещение рекламных плакатов, зеленых насаждений и других приспособлений, которые препятствуют обзору дорожного знака или светофора.
Развкукарекался старпер.
Правильно, всех пешеходов стреножить а всем автомобилистам сахар в бак насыпать.
Что у тебя в твоей тугодумке?
Одна не знает ещё как себя вести,
В 9 лет не знает, как вести себя на дороге? А родители не научили? Раньше, когда в городах жили коренные горожане, с молоком матери, что назывется, впитывали, как вести себя на дороге, хотя транспорта было в сотни раз меньше! КОШКИ И СОБАКИ городские знают, как дорогу переходить! А понаехавшая деревня и её отпрывски - не понимают. Да, и не знают... Больше микрорайонов для них стройте!
По видосу, классика жанра. Переход без средств успокоения трафика, всё как мы любим. Конечно он собьёт! Ему 60 лет, прямая ровная дорога! Знаки?! Пффф, о чём вы вообще!!! Запомните раз и на всегда, останавливают не знаки, а искусственные неровности!
26.05.2021 15:25
АБОРИГЕН
Что Вы все о лежачих полицейских...
Хотите научу проезжать эти неровности на скорости? Правильная работа руля и педалей и все отлично! Два раза уже чуть не попадал в аварии из-за этих неровностей.
Некоторые выезжают с второстипенки, надеются на неровность и что я буду красться через нее и прут подставляя бок.
В данном видео четко видно плохое состояние пешеходного перехода и наплевательское отношение родителей на своего ребенка! В таком возрасте ребенок не умет переходить дорогу...
он там ехал на абсолютном минимальной скорости. очень повезло ребенку
* на абсолютно
Прочитал заголовок и сразу подумал про этот пешеходник на сухэ-батора и про кусты так и оказалось.
конечно чисто по человечески малолетнюю дуреху жалко, но теперь она точно знает как переходить дорогу.
А никого не настораживает, что переход не соответствует нормативам? Где разметка?
В данной ситуации отвечать за ДТП должны и дорожные службы города!
Раз родители не занимаются воспитанием ребенка, значит у них еще есть, ну или сделают другую.
В данной ситуации отвечать за ДТП должны и дорожные службы города!
нууу.... очень сомнительно
26.05.2021 15:47
- гость -
Естественно, что не будут отвечать, а жаль. Если парочку чиновников привлечь за разгильдяйство, порядка было бы больше!
Раз родители не занимаются воспитанием ребенка, значит у них еще есть
А то, что из окон многоэтажек этих дети каждое лето выпадают, и совсем маленькие в том числе?!!!! Всё, как есть, налицо: переезд в город ничего не меняет в сознании! Вон сразу двое пацанят в деревне на плоту утонули. А онижматери и тут ведут себя, как заложено поколениями... Бог дал - бог взял... новые народятся. Так и есть!
26.05.2021 15:43
- гость -
Это потому что ты желторотый щегол на папиной машине. Научит он. Жизнь она знаешь ли мудрая, она и тебя научит, как "углы срезать" не надо. Лежащий полицейский это не единственное средство против тех у кого шило в заднице.
Сделайте стоп-кадр видео, посмотрите - девочка выскакивает из-за кустов в позе селфи, в одной руке телефон, другая рука поднята вверх. Это игра такая "Беги или умри". Здесь все намного опаснее, чем просто кусты! Надеюсь девочку найдут, накажут и проведут беседу!
разметка тут не так важна. из-за кустов в принципе не видно ребенка. взрослый выше кустов, ему спрятаться не так просто. но если бегом, то тоже можно успеть незаметно выбежать
в одной руке телефон, другая рука поднята вверх. Это игра такая "Беги или умри"
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хе, точно!
Там сбивают и детей и взрослых, вечно высовываешься на половину как жираф что бы оценить обстановку.
О. диванные эксперты узрели игру. нуну
Девочке даже маска не помогла!