В Барнауле водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе, горожанка получила серьёзные травмы, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.

ДТП произошло на улице Попова утром в пятницу, 28 мая. 25-летний водитель Subaru Legacy сбил горожанку, предположительно, 17-летнего возраста, когда та переходила проезжую часть. В результате девушка получила серьёзные травмы, её госпитализировали.

"Девушка переходила дорогу справа налево, два ряда остановились, чтобы её пропустить. Водитель Subaru Legacy двигался по крайней левой полосе и сбил её. Ехал он не более 70 км/ч", – уточнили очевидцы.

Накануне в Барнауле аналогичный инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Тогда под машину попала 31-летняя горожанка.