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В Барнауле водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
Горожанку с серьёзными травмами доставили в больницу
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе, горожанка получила серьёзные травмы, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.

ДТП произошло на улице Попова утром в пятницу, 28 мая. 25-летний водитель Subaru Legacy сбил горожанку, предположительно, 17-летнего возраста, когда та переходила проезжую часть. В результате девушка получила серьёзные травмы, её госпитализировали.

"Девушка переходила дорогу справа налево, два ряда остановились, чтобы её пропустить. Водитель Subaru Legacy двигался по крайней левой полосе и сбил её. Ехал он не более 70 км/ч", – уточнили очевидцы.

Накануне в Барнауле аналогичный инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Тогда под машину попала 31-летняя горожанка.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.05.2021 12:41
- гость -

Один едет, не смотрит куда, другая идет, не смотрит куда, вот и встретились.

28.05.2021 12:50
Санёк

Субару это диагноз, неизлечимый

28.05.2021 13:12
- гость -

Не тот ли это субарист, про которого в барнаул22 недавно писали: возле Ашана на красный через двойную сплошную на пешеходном переходе?

28.05.2021 13:17
- гость -

Потому что не надо делать через трехполосную дорогу пешеходный переход по земле, на Павловском и Георгиева кстати уже сколько лет строят надземный, все никак не достроят

28.05.2021 13:33
АБОРИГЕН

28.05.2021 13:17
- гость -
Внеуличные переходы это зло. В данном случае необходим островок безопасности и лежачий полицейский. Тогда даже если бы это туловище не обратило на стоящие машины внимание, оно бы обратило внимание на неровность и снизило скорость на которой оно бы в конце-концов смогло своевременно среагировать на, внезапно для него, появившегося пешехода.

28.05.2021 13:37
- гость -

28.05.2021 13:17
- гость -

Почему такое несправедливое распределение?? Для одних широкие ровные дороги, для других - в том числе пожилых, мамочек с колясками, младших школьников - надземные переходы? В нашем климате, когда дорожники не могут дороги вовремя расчистить, кто будет очищать от снега и наледи надземные пешеходные переходы? Предлагаете перечисленным категориям с наступлением снежного периода сидеть дома и не высовываться? Тротуары и так никогда не чистят, подходы к пешеходным переходам в 99% перекрыты отвалами снега, которые наглухо закрывают обзор и пешеходам и водителям. Если уж действующая система как будто намеренно создаёт конфликт водителей и пешеходов, давайте начнем хотя бы немного уважать друг друга, может быть хоть тогда ситуация начнет сдвигаться с мертвой точки.

28.05.2021 13:43
- гость -

Жаль девушку и водителя.

28.05.2021 13:44
- гость -

28.05.2021 13:33
АБОРИГЕН

У тя, как всегда, виновата инфраструктура. Я седня яблоню пилил, поцарапал руку. Теперь чо, писать заявление Путину?

28.05.2021 13:46
- гость -

28.05.2021 12:50
Санёк С вашей логикой вы всех сможете охарактеризовать, это не вы про БМВ головного мозга заикались? А как же самураи Маркообразные?

28.05.2021 13:48
АБОРИГЕН

28.05.2021 13:44
- гость -
Она не у меня виновата. Она сама по себе есть в том дрянном виде и генерирует калек и трупы, криворукий ты наш.

28.05.2021 13:50
иван

Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость, не важно , есть пешеходы рядом или нет, но таким водителям по барабану!!!!

28.05.2021 13:53
- гость -

28.05.2021 13:48
АБОРИГЕН
криворукий ты наш.

Хоть в почти каждом посте себя характеризуешь, это радует.
Не зря говорят, у кого что болит...

28.05.2021 14:00
гiсть

Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость
---
до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет...

28.05.2021 14:05
АБОРИГЕН

28.05.2021 13:50
иван
Кому нужно? Вот этому например не нужно и вчера другому тоже было не нужно, а позавчера третьему. Не надо говорить. Надо просто делать, принудительно заставляя водителей снижать скорость. Хватит уже питать иллюзии по поводу людей.

28.05.2021 14:08
гость

до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет

Максимально, это значит, чтобы успеть остановится, если кто-то выскочит. Даже кошка, не говоря о ребенке. В городе практически нет места, где видно все расстояние от перехода, с которого выскочить не возможно. Тем более, когда идет поток машин. Ну и уж совсем не понятно. почему не отреагировал на остановку двух рядов, они не просто так же остановились. Музон наверное слушал и подпевал

28.05.2021 14:11
- гость -

28.05.2021 14:00
гiсть
до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет...

До полной остановки и перед каждым если вдуплить не можешь иначе как проехать пп и никого не сбить на нём.

28.05.2021 14:14
- гость -

Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость

Говорят, что кур доят. В ПДД нет такого пункта. А вот пешеход должен убедиться, что его пропускают.

28.05.2021 14:20
гiсть

До полной остановки и перед каждым если вдуплить не можешь иначе как проехать пп и никого не сбить на нём
---
я все понял. в комментариях все асы и учат других как правильно ездить, а собственные рекомендации не для них

28.05.2021 14:31
АБОРИГЕН

28.05.2021 14:08
гость
Вот отсюда и все беды. Ты думал что успеешь, а оказалось что нет.

28.05.2021 14:32
АБОРИГЕН

28.05.2021 14:20
гiсть
Они просто предпочитают оставаться сферическими асами в вакууме вне зависимости от реального положения дел.

28.05.2021 14:42
- гость -

Представляю как абориши переходят дорогу. Травинку рассмотрят на обочине, полюбуются облаками, видами, там же ведь лежачий полицейский, должен быть. Не оправдываю водителя субы, но абориген и его уже затмил.

28.05.2021 14:44
гость

В ПДД нет такого пункта

Пункт 10.1 ПДД. Если нет мозга расшифровать о чем это, лучше не ездить, пока не сел

28.05.2021 14:46
гость

28.05.2021 14:31
АБОРИГЕН

Ну так и выходит, если ума подумать не хватило, то ты не успел

28.05.2021 14:50
- гость -

Пункт 10.1 ПДД. Если нет мозга расшифровать о чем это, лучше не ездить, пока не сел

если на пешеходном переходе нет пешехода и нет пешехода поблизости пешехода, собирающегося совершить переход, то, снижать скорость нет необходимости. Но тебе лучше, учить свои обязанности, чтобы не быть бараноходом и не лечь раньше природой отмеренного.

28.05.2021 14:57
АБОРИГЕН

28.05.2021 14:46
гость
Выходит что среди обывателей много лоботомированных дурачков не видящих связи между количеством трупов на дорогах и их (этих дурачков) любви к "если".

28.05.2021 15:01
- гость -

Ген, а когда поезд сбивает пешехода идущего по рельсам в наушниках - тоже инфраструктура виновата? Ну ради интереса.

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