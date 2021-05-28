В Барнауле водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе, горожанка получила серьёзные травмы, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.
ДТП произошло на улице Попова утром в пятницу, 28 мая. 25-летний водитель Subaru Legacy сбил горожанку, предположительно, 17-летнего возраста, когда та переходила проезжую часть. В результате девушка получила серьёзные травмы, её госпитализировали.
"Девушка переходила дорогу справа налево, два ряда остановились, чтобы её пропустить. Водитель Subaru Legacy двигался по крайней левой полосе и сбил её. Ехал он не более 70 км/ч", – уточнили очевидцы.
Накануне в Барнауле аналогичный инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой. Тогда под машину попала 31-летняя горожанка.
Комментарии
Один едет, не смотрит куда, другая идет, не смотрит куда, вот и встретились.
Субару это диагноз, неизлечимый
Не тот ли это субарист, про которого в барнаул22 недавно писали: возле Ашана на красный через двойную сплошную на пешеходном переходе?
Потому что не надо делать через трехполосную дорогу пешеходный переход по земле, на Павловском и Георгиева кстати уже сколько лет строят надземный, все никак не достроят
28.05.2021 13:17
- гость -
Внеуличные переходы это зло. В данном случае необходим островок безопасности и лежачий полицейский. Тогда даже если бы это туловище не обратило на стоящие машины внимание, оно бы обратило внимание на неровность и снизило скорость на которой оно бы в конце-концов смогло своевременно среагировать на, внезапно для него, появившегося пешехода.
28.05.2021 13:17
- гость -
Почему такое несправедливое распределение?? Для одних широкие ровные дороги, для других - в том числе пожилых, мамочек с колясками, младших школьников - надземные переходы? В нашем климате, когда дорожники не могут дороги вовремя расчистить, кто будет очищать от снега и наледи надземные пешеходные переходы? Предлагаете перечисленным категориям с наступлением снежного периода сидеть дома и не высовываться? Тротуары и так никогда не чистят, подходы к пешеходным переходам в 99% перекрыты отвалами снега, которые наглухо закрывают обзор и пешеходам и водителям. Если уж действующая система как будто намеренно создаёт конфликт водителей и пешеходов, давайте начнем хотя бы немного уважать друг друга, может быть хоть тогда ситуация начнет сдвигаться с мертвой точки.
Жаль девушку и водителя.
28.05.2021 13:33
АБОРИГЕН
У тя, как всегда, виновата инфраструктура. Я седня яблоню пилил, поцарапал руку. Теперь чо, писать заявление Путину?
28.05.2021 12:50
Санёк С вашей логикой вы всех сможете охарактеризовать, это не вы про БМВ головного мозга заикались? А как же самураи Маркообразные?
28.05.2021 13:44
- гость -
Она не у меня виновата. Она сама по себе есть в том дрянном виде и генерирует калек и трупы, криворукий ты наш.
Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость, не важно , есть пешеходы рядом или нет, но таким водителям по барабану!!!!
28.05.2021 13:48
АБОРИГЕН
криворукий ты наш.
Хоть в почти каждом посте себя характеризуешь, это радует.
Не зря говорят, у кого что болит...
Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость
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до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет...
28.05.2021 13:50
иван
Кому нужно? Вот этому например не нужно и вчера другому тоже было не нужно, а позавчера третьему. Не надо говорить. Надо просто делать, принудительно заставляя водителей снижать скорость. Хватит уже питать иллюзии по поводу людей.
до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет
Максимально, это значит, чтобы успеть остановится, если кто-то выскочит. Даже кошка, не говоря о ребенке. В городе практически нет места, где видно все расстояние от перехода, с которого выскочить не возможно. Тем более, когда идет поток машин. Ну и уж совсем не понятно. почему не отреагировал на остановку двух рядов, они не просто так же остановились. Музон наверное слушал и подпевал
28.05.2021 14:00
гiсть
до какой максимальности снижать? перед каждым переходом, даже если никого нет...
До полной остановки и перед каждым если вдуплить не можешь иначе как проехать пп и никого не сбить на нём.
Сколько раз говорят, что перед пешеходным переходом нужно максимально снижать скорость
Говорят, что кур доят. В ПДД нет такого пункта. А вот пешеход должен убедиться, что его пропускают.
До полной остановки и перед каждым если вдуплить не можешь иначе как проехать пп и никого не сбить на нём
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я все понял. в комментариях все асы и учат других как правильно ездить, а собственные рекомендации не для них
28.05.2021 14:08
гость
Вот отсюда и все беды. Ты думал что успеешь, а оказалось что нет.
28.05.2021 14:20
гiсть
Они просто предпочитают оставаться сферическими асами в вакууме вне зависимости от реального положения дел.
Представляю как абориши переходят дорогу. Травинку рассмотрят на обочине, полюбуются облаками, видами, там же ведь лежачий полицейский, должен быть. Не оправдываю водителя субы, но абориген и его уже затмил.
В ПДД нет такого пункта
Пункт 10.1 ПДД. Если нет мозга расшифровать о чем это, лучше не ездить, пока не сел
28.05.2021 14:31
АБОРИГЕН
Ну так и выходит, если ума подумать не хватило, то ты не успел
Пункт 10.1 ПДД. Если нет мозга расшифровать о чем это, лучше не ездить, пока не сел
если на пешеходном переходе нет пешехода и нет пешехода поблизости пешехода, собирающегося совершить переход, то, снижать скорость нет необходимости. Но тебе лучше, учить свои обязанности, чтобы не быть бараноходом и не лечь раньше природой отмеренного.
28.05.2021 14:46
гость
Выходит что среди обывателей много лоботомированных дурачков не видящих связи между количеством трупов на дорогах и их (этих дурачков) любви к "если".
Ген, а когда поезд сбивает пешехода идущего по рельсам в наушниках - тоже инфраструктура виновата? Ну ради интереса.