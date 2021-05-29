Уроженца Бийска осудят за нападение на сотрудника исправительного учреждения

Следователи в Республике Алтай завершили расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего мужчины в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошёл в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай в помещении процедурного кабинета медицинской части Федерального казённого учреждения "Следственный изолятор № 1".

29-летний осуждённый напал на инспектора и не менее двух раз ударил его в живот. Что стало поводом для нападения, в ведомстве не уточняют.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.