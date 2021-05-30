Барнаулец пришёл в магазин, переобулся в новые кроссовки и ушёл

В Барнауле молодой человек пришёл в магазин и на глазах продавца похитил пару обуви. Ущерб магазину составил пять тысяч рублей.

Продавец пояснила полицейским, что в примерочной кабине, в которой до этого был молодой человек, обнаружила старые стельки от обуви и поношенные кроссовки. Девушка вышла из кабинки, увидела похитителя и несколько раз окликнула его. На её вопросы он не реагировал и, ускорив шаг, вышел из магазина.

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции был задержан ранее судимый за хранение наркотиков 22-летний барнаулец. Он пояснил, что продал кроссовки и потратил деньги на личные нужды, рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае полиция задержала подозреваемого в краже продуктов питания из дома бывшей супруги. Злоумышленника задержали. У него изъяли кочан капусты и флягу, а также возбудили против него уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище".