В Евросоюзе призвали к ужесточению санкций в отношении России

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между Москвой и Европой остаются напряжёнными. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", – сказал Сассоли.
Он упомянул несколько проблем, среди которых ситуация с Алексеем Навальным и события на юго-востоке Украины.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и обвинил её в агрессивных действиях. Он добавил, что действия РФ "приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны".
Комментарии
Это серьезно. Население ненавидит чиновников.
Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом
Ну так то хорошее предложение, запретите чиновникам и их родственникам иметь у вас счета и недвижимость. А населению установите демократические выплаты. Тогда население будет голосовать против чиновников, которые ему не платят, за европейцев, которые ему платят
и события на юго-востоке Украины
События 7 лет назад произошли, почему не ввели эти санкции еще тогда? Так еще 70 лет пройдет
30.05.2021 13:43
гость
За печеньку и вареньку готовы Родину продать? Поколение плохишей.
30.05.2021 13:57
- гость -
Печенька и варенька пока виртуальные. Они языком бла-бла-бла, а реально даже населению Украины ничего не платят. А российскому и подавно ничего платить не будут. Платят организаторам, которые баранов за собой ведут. В 90-е с ними были прекрасные отношения, а население жило еще хуже. А чиновники жили даже лучше, им никто не запрещал счета за рубежом иметь. Потому что это были правильные, проевропейские чиновники