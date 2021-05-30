В Евросоюзе призвали к ужесточению санкций в отношении России

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между Москвой и Европой остаются напряжёнными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", – сказал Сассоли.

Он упомянул несколько проблем, среди которых ситуация с Алексеем Навальным и события на юго-востоке Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и обвинил её в агрессивных действиях. Он добавил, что действия РФ "приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны".