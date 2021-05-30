Шубенков начал олимпийский сезон с победы на Кубке Федерации

Сергей Шубенков начал своё выступление в рамках олимпийского сезона с победы на Кубке Федерации, который проходил в Сочи. На дистанции 110 метров с барьерами он показал результат 13,29 секунды, сообщает ТАСС.

Второе место занял Артём Макаренко (13,64 секунды), третье – Семён Манаков (14,04).

Напомним, что ранее алтайский легкоатлет отправил заявку на получение нейтрального статуса (ANA) в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

Нейтральный статус необходим алтайскому спортсмену, чтобы принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Под российским флагом Шубенков и другие спортсмены выступать не могут, из-за того что национальная федерация лёгкой атлетики дисквалифицирована.