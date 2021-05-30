"Белавиа" оказалась от рейсов в Крым

Белорусская авиакомпания "БелАвиа" пока не будет летать в Крым. Об этом генеральный директор предприятия Игорь Чергинец заявил в эфире канала "Соловьёв LIVE".

"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", – сказал Чергинец.

По его словам, когда Крым принадлежал Украине, рейсы туда выполнялись с перерывами из-за коммерческих вопросов.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с Александром Лукашенко. Встреча, которая проходила в Сочи, длилась пять часов. Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, вопрос о том, что "БелАвиа" не летает в Крым, не поднимался.