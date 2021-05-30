Белорусская авиакомпания "БелАвиа" пока не будет летать в Крым. Об этом генеральный директор предприятия Игорь Чергинец заявил в эфире канала "Соловьёв LIVE".
"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", – сказал Чергинец.
По его словам, когда Крым принадлежал Украине, рейсы туда выполнялись с перерывами из-за коммерческих вопросов.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с Александром Лукашенко. Встреча, которая проходила в Сочи, длилась пять часов. Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, вопрос о том, что "БелАвиа" не летает в Крым, не поднимался.
Комментарии
"Белавиа" оказалась от рейсов в Крым
Ну вот и хорошо, признаем, что Европа права и "Белавиа" не будет летать никуда
Иногда на европейцев посмотришь:вроде на лицо нормальные,но ка-а-к ртом бабахнут-хоть стой,хоть падай.И представляешь уже этого европейца как особь с мутными глазами,у которой изо рта капает.
Когда Россия отказалась принимать рейсы в обход белоруси, я порадовалась. Однако когда я вижу непризнание Крыма, мне кажется напрасно поддержали Белорусь .
Батька всегда был продажным как и остальные