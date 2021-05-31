АЕМ Холдинг стал лучшим дилером КИА в Барнауле, по мнению клиентов

Дилерские центры KIA оцениваются по показателям продаж и сервисному обслуживанию. По итогам квартального опроса клиентов на тему удовлетворённости качеством обслуживания АЕМ Холдинг вошёл в топ-20 лучших дилеров России.

Лучший дилер был отмечен звёздочкой на официальном сайте kia.ru в разделе "Дилеры". АЕМ Холдинг благодарит своих клиентов за поддержку и доверие.

Отметим, что недавно АЕМ Холдинг включили в десятку крупнейших автоцентров в Сибири. В его ассортименте представлены марки KIA, Lexus, Toyota и Volkswagen.

Холдинг в 2020 году нарастил продажи на 49% – было продано 2310 авто, в то время как в 2019-м – только 1550.

АЕМ Холдинг

Официальный дилер KIA в Барнауле

Телефон: 8 (3852) 282-282

Павловский тракт, 164

www.kia-aem.ru

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