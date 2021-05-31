Представители фитнес-индустрии предупредили о подорожании абонементов в России

Ассоциация операторов фитнес-индустрии предупредила о возможном подорожании абонементов в фитнес-клубы. Как сообщает "Коммерсантъ", цены в 2021 году могут вырасти на 7-10% в связи с ростом операционных расходов.

С помощью поднятия цен организации пытаются компенсировать траты на кредиты, оплату аренды и рекламу. Как отметила глава ассоциации Ольга Киселёва, изменение стоимости зависит от политики фитнес-клубов и платежеспособности жителей регионов.

При этом гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15% и, по его мнению, к концу года подорожание составит 25-30%.

Бурмистров объяснил, что к факторам роста цен относят увеличение стоимости коммунальных услуг, не до конца восстановившийся спрос, снижение посещаемости групповых занятий и востребованности персональных тренировок.

Согласно информации оператора фискальных данных "Такском", в 2020 году стоимость краткосрочного абонемента обходилась россиянам в 17,6 тысячи рублей в год, а полугодовое членство – 12,8 тысячи рублей.

Напомним, что проблемы у фитнес-центров, бассейнов и других объектов физической культуры в Алтайском крае начались ещё в 2020 году – из-за пандемии коронавируса им пришлось закрыться с марта до начала августа, после чего продолжили работать с начала с загрузкой 25%, а к концу месяца – с полной. Схожая ситуация из-за ограничений складывалась и в целом по стране, что сильно ударило по доходам спортивных объектов.