"Осталось потерпеть немножко": фитнес-центры Алтая готовят к открытию в августе

Фитнес-центры в Алтайском крае могут возобновить свою работу после Дня физкультурника, который традиционно проходит 8 августа. Но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока наш регион находится на первом этапе снятия ограничений, который позволяет заниматься физической культурой и спортом на воздухе. Однако учитывая положительную динамику, наметившуюся в последние четыре дня, высока вероятность, что все массовые спортивные мероприятия вернутся уже в августе, сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

По его словам, две недели назад удалось вернуться в спортивные залы членам сборных команд Алтайского края. На сегодняшний день 23 вида спорта приступили к тренировкам на тех площадках, которые выполнили правила профилактики. Всего в крае 26 таких объектов. Как показала практика, такие тренировки, с соблюдением всех правил, совершенно безопасны.

Алексей Перфильев добавил, что сейчас Министерство спорта прорабатывает с Роспотребнадзором вопрос, касающийся возможности занятий физкультурой и спортом, в том числе фитнесом, в помещениях для всех категорий граждан с необходимыми мерами профилактики и с загрузкой 25%.

"Как только будет возможность – она будет использована. Новые реалии, новые форматы. Придет время, когда мы вернемся к прежним условиям. На данный момент мы находимся на первом этапе снятия ограничений. Для членов сборных и мастеров спорта сделали исключение, и они уже приступили к тренировкам. Для нас рабочая дата открытия фитнес-центров – после Дня физкультурника", – отметил Алексей Перфильев.

Он добавил, что в настоящее время коэффициент распространения инфекции третий день находится на уровне показателя 0,77-0,78. Это дает возможность через некоторое время приступить к занятиям фитнесом. Однако важно не допустить вспышек коронавируса.

Также до сих пор неизвестно, пройдут ли первые домашние матчи барнаульского "Динамо", намеченные на 23 августа, при зрителях. Если не позволит Роспотребнадзор – матч покажут по интернету. Говоря о проблеме фитнес-центров в целом, министр отметил, что он находится в постоянном диалоге с владельцами залов. Сейчас рано подводить итоги, сколько людей из-за пандемии могут потерять работу.

"Ситуация – серьезная. Нужно скорее вернуть возможность возобновления работы. Осталось потерпеть немножко", – заключил министр.