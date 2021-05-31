В Барнауле снесут здание, в котором надругались над школьницей

Следователи предъявили обвинение 14-летней жительнице Барнаула в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
"По данным следствия, днём 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки", – уточнили в ведомстве.
На время расследования обвиняемую заключили под стражу. Дело взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.
Кроме того, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. СМИ назвали возможные мотивы участниц истязания.
Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.
Следственные органы по данному факту возбудили два уголовных дела: одно – по статье "Иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "Халатность".
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева работает с семьёй пострадавшей. Она рассказала, как можно помочь девочке, а также попросила правоохранителей и СМИ сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где подростки издеваются над 11-летней школьницей.
Следователи напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".
Краевая прокуратура приняла меры к блокировке содержания сайтов, где размещены видеозаписи инцидента, так как они нарушают "требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних".
Комментарии
по настоянию следователей приняли решение о сносе здания
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следствие уже закончилось?
радикально, все места преступлений теперь будут сносить?) и запрещать ничего не нужно)
здание снесут, все, проблема решена!
Ну есть же понятие "место, пользующееся дурной славой". Снесут, чтобы это место уже точно не превратилось в место для драк и выяснения отношений
А снос здания будет происходить за счёт родителей малолетних преступниц?
Сколько еще в Барнауле бесхозных зданий, бараков?!! Давно надо зачистку провести.
Такое же пустое здание, уже расселенное, рядом с лицеем №130, будем ждать пока аналогичное событие произойдет?
А ещё гаражи по дороге в школу есть ,вот там можно делать все что угодно , только из за них хожу провожать и встречать ребенка в школу, почему они стоят ? Кому они нужны? Если есть парковки и подземные гаражи,стоянки и дворы где есть место для авто . Убирайте гаражи нагороженные ,их очень много .
31.05.2021 17:14
- гость -
Да вообще жить опасно, надо все кругом снести и поставить фонари и по менту у фонаря по дороге куда ты там ребенка водишь.