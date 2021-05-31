В Барнауле снесут здание, в котором надругались над школьницей

Следователи предъявили обвинение 14-летней жительнице Барнаула в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"По данным следствия, днём 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки", – уточнили в ведомстве.

На время расследования обвиняемую заключили под стражу. Дело взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Кроме того, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. СМИ назвали возможные мотивы участниц истязания.

Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.

Следственные органы по данному факту возбудили два уголовных дела: одно – по статье "Иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "Халатность".

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева работает с семьёй пострадавшей. Она рассказала, как можно помочь девочке, а также попросила правоохранителей и СМИ сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где подростки издеваются над 11-летней школьницей.

Следователи напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".

Краевая прокуратура приняла меры к блокировке содержания сайтов, где размещены видеозаписи инцидента, так как они нарушают "требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних".