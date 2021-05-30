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Виктор Томенко поручил Попову контролировать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми

, ИА "Амител"
Краевая прокуратура организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетних
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Виктору Томенко доложили о взрыве батута на "Докучаево" в Барнауле. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им. В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП)", — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, ведомство начало проверку по факту травмирования детей. В ходе проверки прокуроры примут меры реагирования по факту оказания услуг, которые не отвечают мерам безопасности.

Ход проверки находится на личном контроле главного прокурора Алтайского края Александра Руднева.

Напомним, что состояние двух пострадавших девочек оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту происшествия. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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