Момент взрыва батута в Барнауле попал на видео

Telegram-канал BAZA опубликовал запись с камеры видеонаблюдения на которую попал момент взрыва батута в Барнауле. Люди попытались удержать аттракцион, но не смогли.

На записи видно, как конструкцию на несколько метров поднимает в воздух и отбрасывает в сторону трамвайных путей. Сразу после этого прохожие сбегаются к месту происшествия.

Напомним, что инцидент произошел 30 мая неподалеку от ТЦ "Район". В МЧС уточнили, что батут, предположительно, не выдержал давления воздуха и лопнул.

Пострадали две девочки 2017 года рождения, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. По информации, которая распространяется в социальных сетях, у одного ребенка сломан позвоночник, а второй получил перелом основания черепа, травмы легких и живота.

Отмечается, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключён договор аренды на земельный участок.

На месте происшествия работают следственные органы, руководители администрации города и администрации Ленинского района. Следователи возбудили доследственную проверку. О ситуации доложили Виктору Томенко.