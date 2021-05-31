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Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП с батутом в Барнауле

, ИА "Амител"
Правоохранители нашли признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей во время опрокидывания надувного батута в Барнауле.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

"Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута, – уточнили в ведомстве. – Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра".

Напомним, 30 мая в районе Докучаево взорвался надувной батут, на котором прыгали дети. По словам барнаульцев, конструкция начала подниматься в воздух и двигаться в сторону трамвайных путей. Батут остановился у проводов, которые проходят над рельсами.

В результате две девочки 2017 года рождения пострадали. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Глава региона Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

Губернатор также поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов.

В интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент ЧП. На ней видно, как конструкцию на несколько метров поднимает в воздух и отбрасывает в сторону трамвайных путей. Сразу после этого прохожие сбегаются к месту происшествия. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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