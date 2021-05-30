Состояние пострадавших при взрыве батута девочек оценивают как тяжелое и крайне тяжелое

Две девочки 2017 года рождения пострадали при взрыве батута в Барнауле. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое, рассказали amic.ru в региональном Минздраве. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия.

"Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственая проверка, другие подробности пока неизвестны. Следователи проведут осмотр места происшествия и выяснят все обстоятельства произошедшего", — сообщает "РИА Новости" со ссылкой на помощника руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмилу Рязанцеву.

Напомним, что о происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Сообщалось, что на батуте также находились два мальчика, один из которых успел спрыгнуть.

В МЧС уточнили, что батут, предположительно, не выдержал давления воздуха и лопнул.