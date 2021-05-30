После взрыва батута в Барнауле проверят аттракционы

В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая Губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов", — сказано в сообщении.

Также в инциденте разбирается региональная прокуратура и следственный комитет.

Напомним, что в результате инцидента пострадали две девочки. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Виктор Томенко поручил Дмитрию Попову держать ситуацию на контроле.