Закон работает: эксперты рассказали, почему жители Алтайского края стали меньше курить

Жители Алтайского края стали меньше курить, сообщили наркологи на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню без табака (ежегодно отмечается 31 мая). Спрос на табачную продукцию в регионе упал на 14%, при этом в два раза снизилось количество курящих подростков. Врачи связывают снижение зависимых от курения с новой антитабачной программой, утверждённой правительством и усилением профилактики со стороны медиков.

В июле 2020 года в силу вступили поправки в антитабачное законодательство, которые ограничили использование электронных сигарет и кальянов на отдельных территориях, предъявили ряд требований к демонстрации курительных изделий в фильмах. Введён запрет на продажу кальянов и электронных сигарет детям.

Помимо этого, с 1 января 2021 года цены на табачные изделия, вейпы и электронные сигареты повысили на 20%, что увеличило среднюю стоимость пачки сигарет до 140 рублей. Желание сэкономить побуждает курильщиков постепенно отказываться от пагубной привычки, отметили наркологи. Ранее мы уже рассказывали об этом подробно.

"Но 14% – это ещё очень маленькая цифра. Всего у нас в крае курит около 30% населения. И мужчин среди курильщиков в четыре раза больше. При этом трое из четырёх курящих умирают в трудоспособном возрасте из-за сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней дыхательной системы. Поэтому работы по профилактике и избавлению от табачной зависимости у нас в регионе по-прежнему ещё очень много", – сказал главный внештатный нарколог Алтайского края Андрей Иванов.

Онкологи добавили, что 90% пациентов с диагнозом "рак лёгких" (а ежегодно его обнаруживают более чем у 1,5 тысячи человек) – заядлые курильщики. Поэтому врачи считают необходимостью постепенно ужесточать антитабачное законодательство, делая упор на профилактику никотиновой зависимости.

К слову, правительство России уже приняло новую антитабачную программу, рассчитанную на 2021-2035 годы, в рамках которой будет проведено более 20 мероприятий, направленных на борьбу с табакокурением, в том числе снижение допустимой нормы количества никотина в табачной продукции, продолжение повышения цен на сигареты, увеличение количества профилактических мероприятий и многое другое.