Новый учебный год в российских школах планируют начать в очном формате

Минпросвещения РФ рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, такой формат обучения является приоритетным для министерства.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате. <…> Перехода на дистанционное обучение, о чём говорили некоторые, не случилось и не случится", – цитирует ТАСС Кравцова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются вводить полностью дистанционное обучение в школах. По его словам, во время пандемии мера была вынужденной, однако никакие технологии не заменят живого общения.