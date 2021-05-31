"Не ветер". Экс-билетёрша назвала причину ЧП с батутом в Барнауле

Бывшая сотрудница ИП, который оказывал услуги пользования батутами в Барнауле, уверена, что главной причиной ЧП 30 мая стали не ветер и плохое крепление аттракциона, а отсутствие подложки.

Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", экс-билетёрша считает, что батут просто протёрся, в результате чего под давлением компрессора взмыл в воздух. Именно это, а не ветер, привело к тяжёлым травмам детей, утверждает женщина.

По её словам, у владельца аттракциона есть ещё несколько батутов в краевой столице, и они закреплены не лучше.

Ранее в следственных органах рассказали, что батут не закрепили должным образом. Вместо этого аттракцион привязали к забору.

Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Очевидцы в социальных сетях писали, что батут взорвался. Но в мэрии Барнаула сообщили, что аттракцион опрокинулся из-за порыва ветра.

Пострадавшие во время ЧП с батутом в Барнауле девочки находятся в реанимации. Одна из них подключена к ИВЛ. Медики выявили у них переломы и черепно-мозговые травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.