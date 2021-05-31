"Не ветер". Экс-билетёрша назвала причину ЧП с батутом в Барнауле

Бывшая сотрудница ИП, который оказывал услуги пользования батутами в Барнауле, уверена, что главной причиной ЧП 30 мая стали не ветер и плохое крепление аттракциона, а отсутствие подложки.
Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", экс-билетёрша считает, что батут просто протёрся, в результате чего под давлением компрессора взмыл в воздух. Именно это, а не ветер, привело к тяжёлым травмам детей, утверждает женщина.
По её словам, у владельца аттракциона есть ещё несколько батутов в краевой столице, и они закреплены не лучше.
Ранее в следственных органах рассказали, что батут не закрепили должным образом. Вместо этого аттракцион привязали к забору.
Напомним, инцидент произошёл 30 мая. Очевидцы в социальных сетях писали, что батут взорвался. Но в мэрии Барнаула сообщили, что аттракцион опрокинулся из-за порыва ветра.
Пострадавшие во время ЧП с батутом в Барнауле девочки находятся в реанимации. Одна из них подключена к ИВЛ. Медики выявили у них переломы и черепно-мозговые травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Это похоже на правду. Батут протерся снизу, и за счет реактивной тяги выходящего воздуха, взмыл вверх.
Но, будь нормальное крепление, он бы никуда не улетел. Видел как-то надувные батуты в парке - они были закреплены растяжками.
Как обычно, полное разгильдяйство.
Ветер или протерся он или ещё какие причины это второе, первое он не был закреплён к земле должным образом, вот с этого надо начинать
близко своих детей не подпущу к батутам
близко своих детей не подпущу к батутам
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И правильно сделаете. И дело не только в том, что они иногда вот так взлетают. Какая там грязища! Их хоть раз за все время помыли?
В мэрии знают всё)))
Разгильдяйство на лицо.
Пусть не выкручивается хозяин этих батутов, покорно идёт нести наказание в колонии.
Малышки пострадали, родители в шоке.
Ни шагу не приближайтесь к этим аттракционам.
экс-билетёрша считает, что батут просто протёрся, в результате чего под давлением компрессора взмыл в воздух.
Очень похоже на правду. Когда шарик надуешь, а потом отпустишь, не завязывая, он также резко взлетает вверх, а потом падает.
31.05.2021 14:00
- гость -
И правильно сделаете. И дело не только в том, что они иногда вот так взлетают. Какая там грязища! Их хоть раз за все время помыли?
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Вот вы странный человек. А вы детские площадки видели? Их хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь мыл? И что теперь, не пускать туда детей? После песочницы ребенка, к примеру, целиком мыть надо, от головы до пят. Не пускать теперь в песочницу?