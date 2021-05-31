"Привязан к забору". Взлетевший в Барнауле батут не закрепили как следует

Наиболее вероятной причиной травм детей во время опрокидывания батута в Барнауле называют отсутствие необходимого крепления.

"Часть была не закреплена, – рассказал глава следственного отдела по Ленинскому району Барнаула Александр Соловов (цитата по ИА "Банкфакс"). – Там уже установлено, что кольца утоплены в брусчатку, и там нет возможности даже крепить его. И в нарушение всех требований батут был привязан к забору".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее администрация Барнаула прокомментировала ЧП с батутом, в котором серьёзные травмы получили двое детей. По информации мэрии, аттракцион не взорвался (как сообщали очевидцы), а опрокинулся из-за порыва ветра.

В алтайском Минздраве рассказали о травмах девочек в ЧП с батутом. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Дыхание одной из пострадавших поддерживают при помощи аппарата ИВЛ.