Владелица батута в Барнауле после ЧП объявила о закрытии бизнеса

Мать владельца батута, на котором сильно пострадали две девочки, Игоря Красакова – Светлана рассказала "Комсомольской правде" о произошедшем ЧП и о том, что на самом деле она владеет предприятием, а не сын. Также женщина поведала о том, что произошло рядом с ТЦ "Район" и что она намерена делать дальше.

Светлана Красакова утверждает, что управляла предприятием через генеральную доверенность.

"ИП зарегистрировано на него (Игоря Красакова – ред.), но он не имеет к этому никакого отношения. Когда заключали договор на аренду площадки, я была в Казани, — пояснила предпринимательница. — Оформлять документы нужно было срочно — желающих получить это место было много, поэтому я попросила сына оформить договор на себя".

По ее словам, за техникой безопасности на батуте следили, а виноват в случившемся резко налетевший ветер.

"Был полный штиль и внезапно налетел сильный ветер, — пояснила Красакова. — Не было никаких предупреждений, в плохую погоду мы никогда не работаем, а тут была полнейшая неожиданность".

Она уточнила, что к контролеру никаких претензий нет – сотрудница сделала все, что было в ее силах.

"Она очень ответственная, ее саму пришлось откачивать после случившегося, — заявила предпринимательница. — Батут был привязан по всем правилам, он был в использовании месяца 2,5. Мы знаем, как его правильно крепить и эксплуатировать. Пишут, что веревки были протерты, что он взорвался — это неправда".

Красакова попросила прощения у пострадавших семей и их близких. По ее словам, она уже передала свой номер родителям пострадавших четырехлетних девочек, чтобы те могли связаться с ней и получить финансовую помощь на лечение и реабилитацию.

"Если это моя вина, я понесу наказание.... я прошу прощения, мне очень жаль. Я закрываю бизнес, больше не буду этим заниматься, — подчеркнула женщина. — Самое ужасное, что пострадали дети. Я могу только молиться, чтобы они побыстрее выкарабкались".

Напомним, 30 мая в районе Докучаево взорвался надувной батут, на котором прыгали дети. По словам барнаульцев, конструкция начала подниматься в воздух и двигаться в сторону трамвайных путей. Батут остановился у проводов, которые проходят над рельсами.

В результате две девочки 2017 года рождения пострадали. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Глава региона Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

Губернатор также поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов.

В интернете появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент ЧП. На ней видно, как конструкцию на несколько метров поднимает в воздух и отбрасывает в сторону трамвайных путей. Сразу после этого прохожие сбегаются к месту происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Администрация Барнаула прокомментировала ЧП с батутом, в котором серьёзные травмы получили двое детей. По информации мэрии, аттракцион не взорвался (как сообщали очевидцы), а опрокинулся из-за порыва ветра.

Однако бывшая сотрудница ИП, который оказывал услуги пользования батутами в Барнауле, уверена, что главной причиной ЧП 30 мая стали не ветер и плохое крепление аттракциона, а отсутствие подложки.

В алтайском Минздраве рассказали о травмах девочек в ЧП с батутом. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Дыхание одной из пострадавших поддерживают при помощи.

Наиболее вероятной причиной травм детей во время опрокидывания батута называют отсутствие необходимого крепления.