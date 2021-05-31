"Порыв ветра". В мэрии Барнаула опровергли версию о взрыве батута

Администрация Барнаула прокомментировала ЧП с батутом, в котором серьёзные травмы получили двое детей.
По информации мэрии, аттракцион не взорвался (как сообщали очевидцы), а опрокинулся из-за порыва ветра.
Власти краевой столицы так же отметили, что собственник батута известен. Это индивидуальный предприниматель, с которым заключали договор аренды на земельный участок.
"Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора", – цитирует позицию мэрии ТАСС.
Напомним, батут взлетел в воздух 30 мая. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.
В результате пострадали две четырёхлетние девочки. Их состояние оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.
По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело. Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.
Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он дал специальные поручения министру здравоохранения Дмитрию Попову и зампреду правительства Александру Лукьянову.
Комментарии
Вчера ветра не было в это время
предыдущему: Конечно был ветер. Посмотри видеозапись инцидента, как у людей развиваются волосы и одежда.
В башке у них ветер! Надо же на кого-то свалить - то собственник нежилого помещения у них виноват,то ветер. Дб(с)!!!
У "Огней" хоть батут к блокам привязан, опять же частично. Вот только до такой степени грязный, внутри дети протирают одеждой а снаружи хоть грядки сади. Бизнес построен на урвать прямо сейчас, а на безопасность и гигиену уже нет времени. Еще и студентов на кассу посадить.
хотя наверное правда порыв ветра, на видео видно, как волосы у прохожей под воздействием ветра отклонились в сторону батута. если бы он лопнул, было бы наоборот
Тут ветер мешает, водителям кусты детей загораживают, может ответственность серьезную надо применять вот за это «не заметил»