"Порыв ветра". В мэрии Барнаула опровергли версию о взрыве батута

Администрация Барнаула прокомментировала ЧП с батутом, в котором серьёзные травмы получили двое детей.

По информации мэрии, аттракцион не взорвался (как сообщали очевидцы), а опрокинулся из-за порыва ветра.

Власти краевой столицы так же отметили, что собственник батута известен. Это индивидуальный предприниматель, с которым заключали договор аренды на земельный участок.

"Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора", – цитирует позицию мэрии ТАСС.

Напомним, батут взлетел в воздух 30 мая. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

В результате пострадали две четырёхлетние девочки. Их состояние оценивают как тяжёлое и крайне тяжёлое.

По факту травмирования детей следователи возбудили уголовное дело. Проводят проверку и сотрудники прокуратуры.

Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он дал специальные поручения министру здравоохранения Дмитрию Попову и зампреду правительства Александру Лукьянову.