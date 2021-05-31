LG окончательно свернула производство смартфонов

LG полностью прекратила производство смартфонов и планшетов. Последним днем для мобильного подразделения южнокорейской компании стало 31 мая, пишет РИА Новости.

Единственный специализированный завод на мобильных устройствах во Вьетнаме займется сборкой бытовой техники. Отныне именно она станет основным направлением предприятия.

Несколько тысяч выпущенных моделей "прощальных" смартфонов Velvet 2 Pro и LG Rollable, которые так и не добрались до прилавков, компания распродаст своим сотрудникам.

Напомним, о решении отказаться от производства смартфонов LG объявила в начале апреля 2021 года. Уже выпущенные смартфоны не будут сняты с продажи, а актуальные девайсы продолжат получать обновления.