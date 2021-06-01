Барнаульцы определят место для стелы в честь звания "Город трудовой доблести"

Жители Барнаула определят, где будет установлена стела в честь присвоения городу почётного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба мэрии.
Высказать свои предложения горожане могут на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приёмную на официальном сайте Барнаула. Проголосовать можно до 1 июля.
Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ.
Теперь в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города. Это необходимо учитывать при выборе места для размещения стелы.
Комментарии
весной же президент не поддержал инициативу о присвоении!
ни одна ссылка не работает
кому эта стела нужна??? если вечный огонь уже не вечный, а по выходным. Я бы поставил из искореженных металлоконструкций убитых заводов на Потоке - как напоминание о Развале , не гордости-гордиться-то нечем
Я не знаю, есть ли такой вариант в списке голосования. Думаю, стела хорошо смотрелась бы у въезда на Старый мост на правом берегу Оби, там где пост ГАИ