Барнаульцы определят место для стелы в честь звания "Город трудовой доблести"

Жители Барнаула определят, где будет установлена стела в честь присвоения городу почётного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба мэрии.

Высказать свои предложения горожане могут на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приёмную на официальном сайте Барнаула. Проголосовать можно до 1 июля.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ.

Теперь в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города. Это необходимо учитывать при выборе места для размещения стелы.