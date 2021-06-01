В Барнауле иномарка сбила девушку

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле легковой автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую ГИБДД.

Авария произошла 1 июня около 15:00 у дома № 33 на улице Энтузиастов. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota Carina наехал на горожанку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 21-летняя девушка получила травмы. Ей оказывают помощь в больнице. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, 28 мая в Барнауле водитель Subaru сбил 17-летнюю девушку, когда та переходила проезжую часть на улице Попова. Несовершеннолетняя получила серьёзные травмы, её госпитализировали.