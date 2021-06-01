К зданию суда в Барнауле стянули пожарную технику по рангу № 3

Очевидцы заметили 1 июня несколько пожарных машин рядом со зданием Алтайского краевого суда на проспекте Ленина в Барнауле. В их числе был автомобиль штаба и коленчатый подъёмник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали amic.ru, что спасателей подняли по рангу № 3 из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

При проверке выяснилось, что в подвале произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания. Никто не пострадал.

Отметим, что ранг №3 предусматривает вызов до 12 отделений на основных пожарных автомобилях.

Напомним, в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Население предупреждают о повышенном риске пожаров и аномальной жаре.