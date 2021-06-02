Барнаульский "Коммунальщик" сыграет первые домашние матчи сезона

Барнаульский "Коммунальщик" проведёт первые домашние матчи сезона в среду, 2-го, и в четверг, 3 июня. В рамках женской Суперлиги по хоккею на траве алтайские девушки на своём стадионе сыграют против "Дончанки" из Волгодонска.

В прошлом году "Коммунальщик" финишировал в чемпионате России на четвёртом месте. "Дончанка" заняла пятую строку.

В нынешнем сезоне в женской Суперлиге участвуют семь команд. "Коммунальщик" начал чемпионат серией из шести игр на выезде.

Барнаульская команда одержала две победы, один матч свела вничью и трижды проиграла.

Встречи с "Дончанкой" пройдут на стадионе "Коммунальщик". Начало игр в 19 часов.