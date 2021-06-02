Капремонт улицы Смородиновой в Барнауле продолжается

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Рабочие МБУ "Автодорстрой" Продолжают капремонт дороги по улице Смородиновой в барнаульском посёлке Спутник. На этой неделе они установят бортовые камни и начнут обустройство основания для тротуара.

Как сообщает пресс-центр администрации города, дорогу по улице Смородиновой ремонтируют в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной. Участок протяжённостью 413 метров является въездом в посёлок и в последние годы на нём сильно возросла интенсивность движения.

Общая площадь капремонта в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составляет 3,3 тыс. кв.м. Запланированы такие виды работ, как асфальтирование, ремонт примыканий, парковки у дома № 68, восстановление покрытия автобусной остановки и монтаж остановочного павильона, укрепление обочин, устройство искусственной дорожной неровности.