Прокуратура отказала во внеплановых проверках всех аттракционов в Алтайском крае

Прокуратура отказала инспекции Гостехнадзора Алтайского края в проведении внеплановых проверок аттракционов. Ведомство ответило на заявление инспекторов, которые собирались изучить деятельность индивидуальных предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обращение поступило 31 мая. В результате прокуроры потребовали провести внеплановую проверку лишь в отношении ИП Красаковой, которой принадлежал батут возле ТЦ "Район". Проверку инспекторы Гостехнадзора назначат в ближайшие дни.
Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.
Следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".
Позднее прокуратура пообещала провести плановые проверки батутов. Всего в Барнауле установлено больше 20 надувных аттракционов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован, что связано с мораторием.
В рамках рейдовых мероприятий планировалось установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.
Комментарии
Молодцы.
А то, что приостанавливали в АК разрешение на их установку до 2022 года? В прошлом году писали или позапрошлом. Так как не было нормативов, чтоли.
А те, что работают разрешены и прошли плановые проверки?
Это чтобы не кошмарить бизнес. Тут палка о двух концах. Учитывая, что это детские объекты, может лишний раз проверка и не помешала бы
Ну у родителей мого запасных детей, водили и будут водить.
У нас под лозунгами не кошмарить бизнес, которые лобирует этот самый бизнес, то дети горят в кинотеатре ТЦ, то люди в хромой лошади, то тонут на лодках в детских лагерях, то убиваются на батутах и других аттракционах в горном....
Главное предлог благой придумать, а жизнь человеческая ничто в сравнении с прибылью.
То есть губер дал команду проверить, а прокуратура сказала нет, видимо есть разногласия во власти, это не может не радовать
А гос технадзор и конкретно васьвась вебер тоже не пределах? Ведь это именно в их обязанности входит проверка аттракционов.