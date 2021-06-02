Прокуратура отказала во внеплановых проверках всех аттракционов в Алтайском крае

Прокуратура отказала инспекции Гостехнадзора Алтайского края в проведении внеплановых проверок аттракционов. Ведомство ответило на заявление инспекторов, которые собирались изучить деятельность индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обращение поступило 31 мая. В результате прокуроры потребовали провести внеплановую проверку лишь в отношении ИП Красаковой, которой принадлежал батут возле ТЦ "Район". Проверку инспекторы Гостехнадзора назначат в ближайшие дни.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".

Позднее прокуратура пообещала провести плановые проверки батутов. Всего в Барнауле установлено больше 20 надувных аттракционов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован, что связано с мораторием.

В рамках рейдовых мероприятий планировалось установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.