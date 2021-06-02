Все "сдулись". Прокуратура и МЧС провели рейд по батутам в Барнауле

Фото: Ирина Киселева / amic.ru

Прокуратура и МЧС Индустриального района провели плановый рейд по проверке батутов, установленных возле торговых центров. Как сообщает корреспондент amic.ru, принявший участие в выездном мероприятии, к приходу проверяющих все аттракционы оказались сдуты и сложены.

Представители надзорных ведомств посетили площадки возле ТЦ "Заря" (Власихинская, 166), "Кристалл" (Балтийская, 23), "Праздничный" (Балтийская, 24) и "Огни" (Антона Петрова, 219б). Все батуты лежали в сложенном виде, хотя вчера они ещё работали. По словам местных жителей, детей принимали все аттракционы, кроме точки возле ТЦ "Огни".

Как отметила помощник прокурора Индустриального района Анна Селищева, в ближайшее время они проведут проверку документации у владельцев надувных комплексов. Для установления личности арендаторов ведомство уже направило запросы в ТЦ, с которыми собственники "воздушных замков" заключают договор аренды.

Как отмечает корреспондент amic.ru, по сути, рейд провести не удалось – проверить техническое состояние аттракционов можно лишь в надутом состоянии.

Но определённые нарушения всё же были выявлены. Так, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ГУ МЧС России по Алтайскому краю Роман Радушинский отметил, что три из четырёх батутов установлены с нарушениями требований пожарной безопасности. Они расположены слишком близко к зданиям, а возле ТЦ "Заря" и вовсе огорожен бетонными блоками, которые могут помешать проехать пожарным машинам в случае возгорания.

Напомним, 30 мая в Барнауле две девочки пострадали, когда батут взмыл в воздух. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, кто обязан был принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".

Позднее прокуратура пообещала провести плановые проверки батутов. Всего в Барнауле установлено больше 20 надувных аттракционов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован, что связано с мораторием.