В Барнауле заасфальтировали более 12 тысяч квадратных метров дорог

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"С апреля по июнь силами МБУ "Автодорстрой" отремонтировано 12,5 тысяч кв. м дорог, это 18% от запланированных на 2021 год объемов. Всего по муниципальному заданию отремонтируют 68,3 тысяч кв.м дорог на общую сумму 67 млн 554 тыс. рублей. В этот объем помимо текущего ремонта проезжих частей входит ремонт 18,5 тысяч кв.м тротуаров на сумму почти 12,5 млн рублей", — сказано в сообщении.

В мае дорожники работали на проспектах Строителей, Калинина, по улицам А.Петрова, Гущина, Матросова, Просторной, Г.Исакова (Народная площадь), Взлетной, Юрина, Шевченко, 10-й Западной, Северо-Западной, Пролетарской, Фурманова, Фомина, Никитина, проезда Северного Власихинского, Павловскому и Змеиногорскому трактам. Струйно-инъекционным методом отремонтированы трамвайные переезды по улице Попова, проспекту Строителей.

На этой неделе специалисты работают на улице Малахова.

Ранее сообщалось, что дорожники ведут подготовительные работы по укладке асфальта на дороге по проезду Северному Власихинскому в Барнауле. ООО "Алтайдорстрой" планирует закончить строительство к 1 сентября 2021 года.